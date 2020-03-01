2020/03/01 | 11:46 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا تحالف "الوطن أولاً"، الأحد، النواب إلى عقد جلسة مكتملة النصاب وحسم مواقفهم من حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بالرفض أو القبول، محذراً من الدخول في "جدل دستوري".

وقال التحالف في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "عدم وجود نص دستوري صريح حول إلغاء التكليف عند انتهاء المدة المحددة دستورياً لتقديم التشكيلة الوزارية مع استكمال المكلف منهاجه الحكومي وتشكيل حكومته يلقي بالمسؤولية كاملة على البرلمان بعقد جلسة مكتملة النصاب وإلا ستبقى الأمور معلقة".

وأشار التحالف، إلى أن "تشتت مواقف الكتل السياسية وعدم حسمها لقضية التصويت على الحكومة في جلسة مكتملة النصاب سيدخل البلاد في دوامة جدل دستوري وسياسي سيزيد من تعقيد الأزمة التي تواجه المجتمع العراقي والطبقة السياسية على وجه الخصوص".ودعا التحالف، "جميع نواب الشعب إلى تحمل مسؤوليتهم الدستورية من خلال حسم مواقفهم من حكومة علاوي سواء بالرفض أو القبول من خلال جلسة نيابية مكتملة النصاب بدلاً من الدخول في جدل لا ينتهي حول المدد الدستورية والإشكالات المترتبة على عدم الالتزام بها".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ('الوطن أولاً' يدعو النواب لعقد جلسة مكتملة النصاب وحسم مواقفهم من حكومة علاوي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ('الوطن أولاً' يدعو النواب لعقد جلسة مكتملة النصاب وحسم مواقفهم من حكومة علاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).