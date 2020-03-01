“العهد نيوز” تنشر تقرير انجازات حكومة عبد المهدي في عام واحد

2020/03/01 | 11:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة “العهد نيوز” اليوم الاحد، تقرير انجازات حكومة عادل عبد المهدي، المستقيلة خلال عام واحد.اضغط على الرابط ادناه لعرض المنجزات:

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