للمرة الثالثة.. نادال يتوج ببطولة أكابولكو

2020/03/01 | 11:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج الإسباني رافائيل نادال، المصنف الثاني عالمياً بين لاعبي التنس المحترفين، بلقب بطولة أكابولكو المفتوحة للتنس للمرة الثالثة في مشواره بعد تغلبه في النهائي على الأمريكي تايلور فريتز.وتمكن نادال، المرشح الأول للقب، من هزيمة فريتز المصنف الـ35 عالمياً، بمجموعتين بواقع 6-3 و6-2 في ساعة و14 دقيقة.وقال نادال عقب الفوز الذي حصد به اللقب […]

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