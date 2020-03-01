عشرات العراقيين يعلقون بعد اغلاق تركيا الحدود البرية

2020/03/01 | 11:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أغلقت تركيا أبوابها أمام المعابر ثنائية الاتجاه مع العراق بسبب فيروس كورونا.وذكرت صحيفة حريت أن تركيا أعلنت اغلاق بوابة معبر "خابور "الحدودي التي فتحت للعراق في سيلوبي في شيرناك.وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الإجراءات تأتي كتدابير وقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.وأثر هذا الاجراء على عشرات العراقيين الذين علقوا على الحدود، بعد سلك الطريق البري نتيجة وقف الرحلات الجوية ايضاً.

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