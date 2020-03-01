رعاية البصرة الاجتماعية توقف استقبال المراجعين وتحدد الطريقة البديلة لإكمال معاملاتهم

2020/03/01 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

أعلن مدير دائرة الرعاية الاجتماعية في البصرة سمير طالب، الأحد (1 آذار 2020)، عدم استقبال المراجعين في الدائرة كأجراء احترازي من تفشي فايروس كورونا.





وقال طالب في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "إجراءات خلية الأزمة تحتم على دائرة الرعاية الاجتماعية في محافظة البصرة، عدم استقبال مراجعيها".





وأضاف ان دائرته "سوف تتعامل مع معاملات المواطنين بطرق الكترونية بغية تسيير عمل الدائرة".

وكان وزير الصحة والبيئة، جعفر صادق علاوي، قد أصدر، الثلاثاء (25 شباط 2020)، عددا من القرارات لمنع تفشي فايروس كورونا، مبينا أنه وجه بمنع السفر من وإلى النجف، فضلا عن تشكيل خلايا أزمة في عموم المحافظات وتمديد منع دخول الوافدين الأجانب إلى العراق.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "علاوي ترأس اجتماعا مع اللجنة المشكلة بموجب الامر الديواني رقم (55) لسنة 2020 وبحضور اعضاء اللجنة واللواء سعد معن مدير اعلام وزارة الداخلية والعميد قصي صبيح لازم مدير شؤون الاقامة ".

واضاف البيان أن "مقررات اللجنة تضمنت تشكيل خلية ازمة في كل محافظة يرأسها المحافظ وعضوية دائرة الصحة والجهات الساندة لمتابعة وتنفيذ مقررات اللجنة وتمديد ايقاف دخول الوافدين الاجانب بصورة مباشرة او غير مباشرة والى اشعار اخر من الدول المبينة ادناه جمهورية الصين الشعبية وجمهورية إيران الاسلامية وايقاف دخول الوافدين الاجانب بصورة مباشرة او غير مباشرة والى اشعار اخر من الدول (تايلند، كوريا الجنوبية، اليابان، ايطاليا، سنغافورة)".

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