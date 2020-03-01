تحقيق الكرخ تصدق أقوال ثمانية متهمين بإدخال عملة مزورة من فئة اليورو الى البلاد

2020/03/01 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

صدقت محكمة تحقيق الكرخ، الأحد (1 آذار 2020) أقوال ثمانية متهمين عن جريمة ادخالهم أموالا مزورة من فئة اليورو الى العراق بغية بيعها في الأسواق والتداول بها.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان، أن "محكمة تحقيق الكرخ وبالمشاركة مع القوات الأمنية رصدت مبلغاً قدره (740.000) سبعمائة واربعون الف يورو خام مزورا كان احد المتهمين اتفق مع المجموعة على تصريفها والحصول على الارباح بقيمة النصف".

وأضاف، أن "المحكمة صدقت أقوال المتهمين وفقاً لأحكام المادة (281) من قانون العقوبات العراقي".

بغداد اليوم- خاص

أعلن مدير دائرة الرعاية الاجتماعية في البصرة سمير طالب، الأحد (1 آذار 2020)، عدم استقبال المراجعين في الدائرة كأجراء احترازي من تفشي فايروس كورونا.





وقال طالب في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "إجراءات خلية الأزمة تحتم على دائر

بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول حكومي من محافظة ديالى، الأحد (1 آذار 2020)، عن اتخاذ اجراء غير مسبوق في معبر حدودي مع إيران شرق المحافظة لتفادي انتقال فايروس كورونا.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة (90 كم شرق بعقوبة) أكرم الخزاعي، في حديث لـ (بغداد ال

بغداد اليوم-كردستان

أصدرت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، الاحد (01 آذار 2020)، توجيهاً عاجلاً الى الاهالي للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

ودعت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "ممن كانوا في إيران وعادوا الى مدن إقليم كرد

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