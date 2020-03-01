2020/03/01 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

نشر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الاحد (01 اذار 2020)، إنجازات الحكومة على مدى عام كامل.

وقال المكتب الإعلامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "لاطلاع الجهات المعنية والرأي العام ووسائل الإعلام كافة على إنجاز الحكومة العراقية ، نرفق النسخة الالكترونية لتقرير انجازات الحكومة العراقية خلال عام واحد ".

واضاف البيان أن "التقرير يتضمن تلخيصا لأهم انجازات الحكومة العراقية برئاسة عادل عبدالمهدي ، للفترة من 24تشرين الاول 2018 ولغاية 29 تشرين الثاني 2020 ، ويوجز حصيلة

مخرجات عام واحد من عمل وزارات ومؤسسات الدولة ".

للإطلاع على التقرير، اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، السبت (29 شباط 2020)، تعليق العمل في مواقع التسجيل بعموم مناطق العراق.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "التزاماً بتوجيهات لجنة الأمر الديواني 55 لسنة 2020، ونظراً لما تشهده مواقع ال

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة، السبت (29 شباط 2020)، استلامها 75 ألف كمامة كدفعة أولى من وزارة الصناعة والبيئة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود، أعلنت عن التزام موظفيها ب

بغداد اليوم- ميسان

كشف مدير عام دائرة صحة ميسان، علي محمود العلاق ، الجمعة (28 شباط 2020)، نتائج الفحص المرسل إلى المختبر المركزي لعائلة تعاني من التهاب حاد في الجهاز التنفسي كانت قادمة من إيران.

وقال العلاق في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن &quo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مكتب رئيس الوزراء ينشر تقريراً بإنجازات الحكومة على مدى عام كامل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مكتب رئيس الوزراء ينشر تقريراً بإنجازات الحكومة على مدى عام كامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).