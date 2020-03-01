غوغل تعلن إصابة أحد موظفيها بفيروس “كورونا”

2020/03/01 | 11:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة “غوغل” أنّ “أحد موظفيها بمكتب زيورخ – سويسرا، أصيب بفيروس كورونا”، بينما لم يتم الكشف عن هوّيته وحالته.ولفتت الشركة إلى أنّ “الموظف كان في المكتب لفترة محدّدة قبل أن تظهر عليه أي أعراض إصابة بالفيروس”.وإزاء ذلك، قرّرت “غوغل” منع الموظفين من السفر إلى ​إيران​، بالإضافة إلى منطقتين إيطاليتين ينتشر فيهما الفيروس

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