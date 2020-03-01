مأزق الديمقراطيين.. جيفري كمب

2020/03/01 | 12:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: جيفري كمب بينما تصل حملة اختيار المرشح «الديمقراطي» الذي سيواجه دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر إلى مرحلة دقيقة، يواجه «الحزب الديمقراطي» مأزقاً خطيراً، وربما مميتاً.والسبب هو الصعود غير المتوقع للسيناتور بيرني ساندرز باعتباره الأوفر حظاً للفوز بالترشيح.فخلال السباقات الثلاثة الأولى من حملة الانتخابات التمهيدية، كان ساندرز فائزاً بالتساوي في آيوا والفائز الواضح […]

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