بوتين: فيروس كورونا تحت السيطرة

2020/03/01 | 12:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، أن الأوضاع في روسيا تحت السيطرة بالنسبة لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن السلطات تفعل كل ما يلزم لمكافحته.وقال بوتين خلال اجتماع مع مسؤولين في موسكو، إنه “في روسيا نفعل كل ما هو ضروري لمكافحة هذا المرض الخطير، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.آمل أن تكون فعالة”.وأضاف الرئيس الروسي، أن “الوضع

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