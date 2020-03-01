مصدر لـ”العهد نيوز”: حكومة علاوي ستحظى بتصويت الأغلبية النيابية

2020/03/01 | 12:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق كشف مصدر نيابي، عن تمرير حكومة علاوي بأغلبية نيابية، مؤكدا عن حضور أطراف سنية وأخرى كردية جلسة اليوم.وقال المصدر، في حديث لـ”العهد نيوز”، اليوم الاحد إن “٣٠ نائباً عن المكون السني فضلا عن نواب أكراد سيحضرون الجلسة”.وأشار إلى أن “الغالبية العظمى من النواب مع تمرير حكومة ضمن السقف الدستوري […]

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