بارزاني يجري زيارة رسمية الى الاردن

2020/03/01 | 12:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان يجري زيارة رسمية الى الاردن

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يبدأ رئيس إقليم حكومة كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الاحد زيارة رسمية الى المملكة الأردنية ويلتقي الملك عبد الله الثاني.

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