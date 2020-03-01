2020/03/01 | 12:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس القضاء الأعلى يبحث مع وفد الأمم المتحدة التعاون في مجال مكافحة الارهاب المستقلة ..استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في مكتبه اليوم، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد أدانا دينغ والوفد المرافق له.وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان […]

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