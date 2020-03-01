مسؤول ايراني: ترامب احد اسباب انتشار “كورونا”

2020/03/01 | 12:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ألقى مستشار الرئيس الإيراني حسام الدين آشنا ، باللوم على الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في انتشار فيروس كورونا في بلاده، معتبرًا أن “سبب الانتشار السريع للفيروس، يعود لعدم جاهزية نظامها الصحي لمواجهة العدوى”.وقال آشنا في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، “العقوبات الاقتصادية التي فرضها دونالد ترمب، وتواطؤ أوروبا، جعلت البنية التحتية للصحة العامة في […]

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