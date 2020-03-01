نافذة الجيران

2020/03/01 | 12:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيلم أميركي قصير يحصل على الاوسكار للمؤلف (داني ويبرت) والمخرج (مارشال كوري) توافقا على تقديم فيلم بسيط لكنه كبير بفكرته ومفارقته التي يفاجئ بها المتلقي،

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