تركيا تغلق الحدود البرية مع العراق بسبب فيروس كورونا

2020/03/01 | 12:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوزـ بغداد

أعلنت تركيا، تعليق الرحلات الجوية مع إيطاليا وكوريا الجنوبية والعراق، اعتبارا من الأحد؛ كإجراء احترازي لمنع تسلل فيروس كورونا إليها.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في بيان، إن القرار جاء بناءً على توصيات اللجنة العلمية الوطنية وبعد التنسيق مع وزارات النقل والبنى التحتية والخارجية والداخلية والتجارة.

وأضاف أن القرار يشمل أيضا إغلاق الحدود البرية مع العراق أمام عبور السيارات والمسافرين، مؤكدا أن القرار مؤقت ومرتبط بالظروف الراهنة.

وشدد على أن الحكومة ستواصل اتخاذ التدابير الضرورية لحماية تركيا من انتقال فيروس كورونا إليها.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.‎

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

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