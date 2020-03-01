2020/03/01 | 12:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت حكومة اقليم كردستان، اليوم الاحد، ان رئيسها مسرور برزاني، سيزور الاردن لبحث عدة قضايا مشتركة بين الجانبين.

وذكر مكتب بارزاني في بيان مقتضب تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، سيزور اليوم، العاصمة الاردنية عمان لإجراء محادثات ثنائية مع الملك عبد الله الثاني في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني يزور الاردن لبحث القضايا المشتركة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني يزور الاردن لبحث القضايا المشتركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).