وزير الثقافة يوعز بتقليص الدوام الرسمي في جميع دوائر الوزارة بمعدل 50% لمدة أسبوع

2020/03/01 | 12:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأوعز وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الأمير الحمداني، اليوم الاحد، بتقليص الدوام الرسمي في جميع دوائر الوزارة بمعدل 50% لمدة أسبوع.وقال بيان مقتضب اصدره مكتب الوزير، ان" الحمداني أوعز بتقليص الدوام الرسمي في جميع دوائر الوزارة بمعدل 50% لمدة أسبوع تفاديا لانتقال فيروس كورونا ".

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