الحشد يعلن عن اصلاح طريق استراتيجي تضرر جراء السيول في ديالى

2020/03/01 | 12:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى أعلن الحشد الشعبي، اليوم الاحد، عن اصلاح الطريق الرابط بين بدرة و جصان – مندلي شمال شرق ديالى الذي تضرر جراء السيول.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “اللواء العشرين وبالتعاون مع الجهد الهندسي للحشد الشعبي ضمن قاطع ديالى قام بإصلاح الطريق الرابطة بين قضاء بدرة وجصان […]

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