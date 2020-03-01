بلدية الناصرية تحدد أماكن توزيع قطع الاراضي

2020/03/01 | 12:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير بلدية الناصرية قحطان عدنان، اليوم الاحد، عن الاماكن التي ستوزع فيها قطع الاراض على المواطنين في مركز المحافظة.‏ وقال عدنان، ان “مناطق توزيع قطع الاراضي السكنية ستكون في امتداد مناطق الموحية وفي حي الجامعة ‏وفي امتداد حي الجامعة وسط مدينة الناصرية”.‏ واشار الى ان “تلك المناطق غير مخدومة حاليا ولكتها ستعرض ضمن خطة […]

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