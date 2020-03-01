وزير الداخلية التركي: 76 ألف مهاجر غادروا باتجاه أوروبا‎

2020/03/01 | 12:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين غادروا من ولاية أدرنة شمال غرب البلاد باتجاه أوروبا بلغ أكثر من 76 ألفا حتى صباح الأحد.وقال صويلو، في تغريدة عبر ”تويتر“، إن ”76 ألفا و358 مهاجرا غير نظامي غادروا من أدرنة باتجاه الدول الأوروبية لغاية الساعة 09:55 بالتوقيت المحلي من صباح الأحد (06:50 بتوقيت غرينتش).وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، بعد أن أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أن تركيا لا طاقة لها باستيعاب موجة هجرة جديدة.

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