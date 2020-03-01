2020/03/01 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الخطوط الجوية تصدر توضيحاً جديداً بشأن الرحلات الجوية ’’للدول الموبوءة’’

يتبع.



.



.

بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول حكومي في محافظة ديالى، الأحد (01 آذار 2020) أن المحافظة فقدت 100 مليون متر مكعب من مياه السيول شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية قزانية (98 كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "ا

بغداد اليوم- خاص

أعلن مدير دائرة الرعاية الاجتماعية في البصرة سمير طالب، الأحد (1 آذار 2020)، عدم استقبال المراجعين في الدائرة كأجراء احترازي من تفشي فايروس كورونا.





وقال طالب في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "إجراءات خلية الأزمة تحتم على دائر

بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول حكومي من محافظة ديالى، الأحد (1 آذار 2020)، عن اتخاذ اجراء غير مسبوق في معبر حدودي مع إيران شرق المحافظة لتفادي انتقال فايروس كورونا.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة (90 كم شرق بعقوبة) أكرم الخزاعي، في حديث لـ (بغداد ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الخطوط الجوية تصدر توضيحاً جديداً بشأن الرحلات الجوية ’’للدول الموبوءة’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الخطوط الجوية تصدر توضيحاً جديداً بشأن الرحلات الجوية ’’للدول الموبوءة’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).