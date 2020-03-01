وزير الثقافة يقلص دوام موظفي الوزارة بنسبة 50 بالمائة لمدة أسبوع

2020/03/01 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني، الاحد (1 آذار 2020)، بتقليص الدوام الرسمي ...





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