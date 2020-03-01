الاتحاد الآسيوي يؤجل جميع مباريات فرق غرب القارة بالأبطال

2020/03/01 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أعلن الاتحاد الآسيوي، الاحد (01 اذار 2020)، تأجيل مباراتي فريقي العين والشارقة الإماراتيين ضمن الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا، بسبب انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع في عدد من دول العالم، ليتم بذلك تأجيل مباريات فرق غرب القارة كافة في الجولة الثالثة من البطولة.

وكان من المقرر أن يواجه العين الاماراتي السد القطري يوم الثلاثاء المقبل في الإمارات، فيما كان من المفترض أن يلتقي الشارقة فريق الدحيل الاثنين المقبل في الدوحة.

جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية للاتحاد الآسيوي على "تويتر"، والذي كتب "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يُقرر تأجيل مباراتي العين والشارقة ضمن الجولة المقبلة لدوري أبطال آسيا، بسبب الظروف الصحية الراهنة التي تمر بها المنطقة".

وصرّح ماجد العويس عضو إدارة نادي العين الإماراتي لموقع النادي، قائلًا" النادي هو من تقدم بطلب لتأجيل لقاءه أمام السد، وذلك وفقًا لإجراءات السلامة والوقاية التي تتبعها الدولة للتصدي لانتشار فيروس كورونا".

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