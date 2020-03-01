لتفادي انتشار فايروس” كورونا” وزارة التربية تقرر تقليص الدوام الرسمي في محافظات نينوى وكركوك وبابل

2020/03/01 | 13:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اعلنت وزارة التربية عن تقليص الدوام الرسمي في ثلاث محافظات هي نينوى وكركوك وبابل.وذكرت الوزارة في بيان” انها وجهت السلطة التقديرية للمديرين العامين في المحافظات وفق ما جاء بقرار خلية الأزمة، بتقليص الدوام في مديرياتهم العامة”.وأوضحت” ان … Readmore

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