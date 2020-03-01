مشعان الجبوري:ستصبح حكومة علاوي التي يصر عليها”سائرون”مجرد دفان لضحايا “ابو درع”

2020/03/01 | 13:15 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشعان الجبوري” : لقاء السيد مقتدى الصدر على الشرقية الذي هدد فيه باستئناف نشاط جيش المهدي و”بطاتة”التي كانت بصناديقها تنقل جثث”شبابنا”بعد الغدر بهم الى”خلف السدة”أخافنا من ان تصبح حكومة علاوي […]

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