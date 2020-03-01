شاهد بالفيديو: مدير صحة الكرخ يعثر على “مزروعات مخدرة” بالقرب من مستشفى الفرات معقل “حجر الوافدين”

2020/03/01 | 13:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، وجود “نباتات الداتورا” المخدرة مزروعة بالقرب من مستشفى الفرات القريب من مطار بغداد والمخصص لحجر الوافدين والمشتبه في إصابتهم بـ”كورونا”.وظهر الدكتور الحجامي في مقطع مصور، رصدته “يس عراق”، خلال زيارة إلى مستشفى الفرات معقل حجر الوافدين، مؤكدًا تواجد كميات كبيرة من “نبات الداتورا”، مزروعة بالقرب […]

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