تواقيع سرية .. تجمع في الخفاء بين النواب لــ

2020/03/01 | 13:17 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

مصادر سياسية من داخل مجلس النواب أكدت اليوم، على جمع تواقيع في السر بين نواب، لــ إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي .

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