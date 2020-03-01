في سابقة غير معهودة ..

2020/03/01 | 13:17 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

أكدت مصادر من داخل مجلس النواب، اليوم وصول رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى جلسة النواب قبل قليل وفي سابقة غير معهودة محاط بحمايات من اكثر 25 عنصر من الامن الوطني .

يتبع .....

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