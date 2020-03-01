صدامات بين أنصار غوايدو ومادورو في فنزويلا

2020/03/01 | 13:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت صحف فنزويلية، اليوم الاحد، بوقوع صدامات بين أنصار المعارض الفنزويلي، خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه سابقا رئيسا مؤقتا للبلاد، ومناوئين له خلال مسيرة لأنصاره في مدينة "باركويسيميتو" غربي العاصمة كاراكاس.

وقال غوايدو تعليقا على الصدمات: "توجيه الديكتاتور سلاحه إلي أو إلى أنصاري لا يخيفني ولا يشعرني بالقلق، فأنا كنت أعرف ما سأواجهه عندما سلكت هذا الدرب".

كما دعا غوايدو كافة أطياف المعارضة للخروج إلى الشوارع في 10 آذار الحالي.

ومنذ 23 كانون الثاني 2019، تشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا، إثر زعم رئيس البرلمان غوايدو، أحقيته بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترفت واشنطن بـ"غوايدو" رئيسًا انتقاليًا لفنزويلا، وتبعتها كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، فيما أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا، شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

وعلى خلفية ذلك، أعلن الرئيس نيكولاس مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب.

كما استهدفت الولايات المتحدة كاراكاس بعقوبات، مثلها مثل عشرات الدول الأخرى.

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