المباشرة بتأهيل مكبس يتسع لـ 400 طن من النفايات يومياً جنوب بغداد

2020/03/01 | 13:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت امانة بغداد عن مباشرة كوادرها في بلدية الكرادة بصيانة وتاهيل مكبس النفايات الخاص بها ضمن منطقة الزعفرانية والذي يتسع لـ 400 طن من النفايات يومياً ويحتوي على 11 رافعة تقوم بنقل وتفريغ حاويات النفايات وقال بيان للامانة، تلقته، العهد نيوز، ان “هناك استمرار لأعمال نقل ورفع النفايات عن قاطعي الكرادة والزعفرانية […]

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