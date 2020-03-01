مصدر نيابي لـ”العهد نيوز”: 10 نواب من السنة متواجدون بالبرلمان وغياب تام للكرد

2020/03/01 | 13:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر نيابي، بحضور عدد قليل جدا من النواب السنة، حيث لم يتجاوز عددهم الـ10 نواب فقط.وقال المصدر لـ”العهد نيوز” اليوم الاحد، ان “عدد النواب السنة من تحالف القوى لم يتجاوز الـ10 في الجلسة الاستثنائية لتمرير كابينة الرئيس المكلف محمد توفيق علاوي”.واضاف المصدر ان “الجلسة لغاية الان تشهد غياب تام للقوى الكردية”.

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