الصحة العالمية تعلن خلو اليمن من كورونا

2020/03/01 | 13:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأحد، عن خلو اليمن من أية إصابة بفيروس كورونا الجديد.

ونشر مكتب المنظمة في اليمن تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، قال فيها "ما زال خطر انتشار فيروس كورونا في البلاد منخفضاً، حيث لم تتأكد أية إصابات حتى اللحظة".

وأضاف "كما هو الحال في البلدان الأخرى، تعمل الصحة العالمية في اليمن جنبا إلى جنب مع السلطات الصحية والشركاء لضمان الاستعداد والجاهزية للاستجابة في حالة تأكد الإصابة بالفيروس".

جاء ذلك غداة حديث بعض وسائل الإعلام عن أنباء تشير إلى ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا باليمن في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

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