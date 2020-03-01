من هو منقذ زيدان في الكلاسيكو

2020/03/01 | 13:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تحدث تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن أكبر مشكلة يعاني منها ريال مدريد قبل خوض الكلاسيكو ضد برشلونة على ملعب "سانتياغو برنابيو".

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه "لا يوجد حديث في ريال مدريد قبل ساعات من الكلاسيكو، سوى عن اللاعب الذي يمكنه حسم مباراة بهذا الحجم".

وأشارت إلى أن "هناك اعتقادًا داخل غرفة ملابس ريال مدريد بأنهم قادرون على تحقيق الفوز، وهم الفريق الأقوى في الكلاسيكو".

وأوضحت أن "أكثر ما يقلق الميرنغي هو قلة إحراز الأهداف، وفي المقابل فإن برشلونة لديه ليونيل ميسي للقيام بهذا الأمر".

وقالت الصحيفة إن "الاختبارات السابقة لزيدان في المباريات الكبرى أثبتت أنه لا ينجح، بسبب فشل اللاعبين في زيارة الشباك، بينما المدرب الفرنسي يركز على وضع مخطط يضمن للفريق القوة الدفاعية والوصول إلى منطقة جزاء المنافس".

وذكرت "ماركا" أن "خطة زيدان في المواجهات الكبرى تفتقد لمن لديه اللمسة الأخيرة أمام المرمى".

وأضافت أنه "على لاعبي الريال اليوم الاستفادة من الفرص القليلة التي ستتاح في الكلاسيكو، إذا أرادوا الفوز، لا سيما أن المنافس لديه ميسي الذي يضع الكرة في الشباك دون تحذيرات".

ونوهت الصحيفة أن "ريال مدريد لديه 9 لاعبين في قائمة الموسم الحالي سبق لهم التسجيل في الكلاسيكو، ولكن 8 فقط متاحين في موقعة اليوم عقب استبعاد ماركو أسينسيو للإصابة".

ويتصدر كريم بنزيما قائمة الهدافين بـ9 أهداف، ويليه سيرجيو راموس بـ6 أهداف، ثم 3 لاعبين أحرزوا هدفين هم مارسيلو وغاريث بيل ورافائيل فاران.

بينما أحرز كل من كاسيميرو وخاميس رودريغيز ولوكاس فاسكيز وأسينسيو هدفا واحدا في الكلاسيكو من قبل.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد أن 4 فقط ممن سبق لهم التسجيل في الكلاسيكو سيظهرون، اليوم الأحد، في التشكيلة الأساسية وهم: "راموس، بنزيما، كاسيميرو، وفاران".

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