الصيادي عملية تمرير حكومة علاوي ما تزال تمر بمخاض عسير

2020/03/01 | 13:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الصيادي يؤكد أن عملية تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ما تزال تمر بمخاض عسير ؛ ويحذر من تداعيات عدم تمرير الكابينة او تمريرها دون توافق سياسي

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