الغاء البصمة الالكترونية في جميع دوائر ديالى الحكومية بسبب كورونا

2020/03/01 | 13:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ ديالى مثنى التميمي، الاحد، بإلغاء البصمة الالكترونية في دوائر المحافظة كافة، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.وقال التميمي في بيان تلتقه وكالة صدى ، انه وجه “برفع البصمة من دوائر المحافظة كافة لأغراض وقائية واحترازية من فيروس كورونا”.

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