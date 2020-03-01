2020/03/01 | 13:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم فريق الصحة والبيئة التطوعي مكتب المثنى بالتعاون مع دائرة صحة المثنى، حملة توعوية ضد فيروس كورونا في عدد من مناطق المحافظة.وقال رئيس الفريق يعقوب الحساني ,ان الحملة ااتوعوية شملت اصحاب المحلات وتجمعات المواطنين للتعريف بخطورة المرض وكيفية الوقاية، مبينا أن الحملة تضمنت توزيع بوسترات الوقايه من المرض على المقاهي وصالونات الحلاقة والمنازل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملات توعوية في المثنى ضد فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملات توعوية في المثنى ضد فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).