2020/03/01 | 13:22 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تحقق بشبهات صفقة فساد بالنجف بقيمة 12 مليار دينار لشركة غير مستوفية الشروط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/01 | 13:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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