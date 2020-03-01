العراق يسعى لاستعادة نحو أكثر من 15 مليار دولار من خارج العراق

2020/03/01 | 13:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف العضو المراقب في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد سعيد موسى، عن مقدار الأموال المحكوم “قضائياً” باستردادها من خارج العراق، مبينًا انه يصل إلى أكثر من 15.6 مليار دولار أميركي.وقال موسى في تصريح صحفي تابعته “يس عراق”، إن ”هناك قرارا من مجلس الأمن يعزز تسهيل إمكانية الكشف عن الحسابات البنكية السرية في […]

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