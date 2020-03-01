مستشار روحاني يلقي باللوم على ترامب في انتشار فايروس كورونا بإيران

2020/03/01 | 13:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران- وكالات ألقى مستشار الرئيس الايراني حسام الدين آشنا باللوم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في انتشار فايروس كورونا في بلاده، معتبرا سبب الانتشار السريع للفايروس، يعود لعدم جاهزية نظامها الصحي لمواجهة العدوى.وقال آشنا عبر حسابه على “تويتر” ان … Readmore

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