السجن 15 سنة لمدان في داعش صادر أملاك مواطنين بكركوك

2020/03/01 | 13:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد قضت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق ارهابي ينتمي لعصابات داعش الارهابية اقدم على حجز ومصادرة منازل في قاطع داقوق بمحافظة كركوك.وقال بيان لمجلس القضاء الاعلى، إن “المدان اعلن البيعة لعصابات داعش الارهابية وتم تنسيبه للعمل ضمن مفرزة ادارية تابعة لديوان […]

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