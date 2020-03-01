إرفض التكليف قبل فوات الأوان

2020/03/01 | 13:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي كلّ الدلائل والمؤشرات تؤكد أنّ طلب رئيس الوزراء المكلّف السيد محمد توفيق علاوي تأجيل جلسة مجلس النواب هذا اليوم إلى يوم غد الأحد , هو من أجل تقديم...أكمل القراءة ←

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