فيديو.. ايرانيون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نشر ناشطون إيرانيون مقاطع مصورة تظهر عدداً من الزائرين لمدينة قم يعمدون إلى "تقبيل ولعق" الأضرحة في المزارات الدينية، معتقدين أنهم بذلك يتحدون فيروس كورونا.وظهر أحد الرجال في فيديو انتشر على مواقع التواصل، يقول: "لا آبه بكورونا، يقولون إن هذا الضريح قد ينقل لنا الفيروس، بسبب احتمال أن يكون مصاب ما قد لمسه في وقت سابق، لكنني لا أكترث، أريد أن أصاب إذاً".وأثارت تلك المشاهد انتقادات واسعة على مواقع التواصل.

يأتي هذا بعد أن حذر عدد من رجال الدين في إيران من تلك التصرفات، لاسيما بعد ارتفاع أعداد الإصابات في مدينة قم.

كما أعلنت طهران وقم رسمياً تعليق صلاة الجمعة.

إلى ذلك، فرضت السلطات الايرانية مساء الأربعاء الماضي، قيوداً على حرية التنقل داخل البلاد بالنسبة إلى الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد أو المشتبه بإصابتهم به.

