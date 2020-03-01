بدء دخول النواب ورئيس البرلمان إلى قاعة المجلس تمهيداً لعقد الجلسة الاستثنائية

2020/03/01 | 13:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر داخل مجلس النواب، الاحد (01 اذار 2020)، ببدء دخول أعضاء مجلس النواب، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى قاعة المجلس، تمهيداً لعقد الجلسة الاستثنائية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "جرس البرلمان يرن لدعوة النواب للدخول الى قاعة الجلسة، وأعضاء المجلس توجهوا للقاعة، من أجل عقد الجلسة الاستثنائية المخصصة للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي".وأشار الى أن "أعضاء مجلس النواب المتواجدين حالياً وصل عددهم الى 90 نائباً".

وكان مجلس النواب، قد أعلن، الخميس (27 شباط 2020)، تأجيل جلسته الاستثنائية والخاصة بالتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، الى السبت.

بعد ذلك، طلب رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي من رئاسة البرلمان تأجيل عقد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة، من السبت الى الاحد، لإكمال الكابينة الوزارية.

بغداد اليوم- ديالى

تظاهر العشرات من اصحاب الشهادات العليا في ديالى، الأحد (01 آذار، 2020) أمام مبنى ديوان المحافظة للمطالبة بالتعيين.

وقال فؤاد علي احد المتظاهرين في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "العشرات من اصحاب الشهادات العليا خرجوا في

بغداد اليوم- بغداد

كشف مدير صحة الكرخ، جاسب لطيف الحجامي، عن نباتات مخدرة في إحدى شوارع العاصمة بغداد، فيما دعا الى مكافحتها.

وقال الحجامي، عبر شريط مصور نشره على جداريته بموقع فيسبوك، أنه وأثناء توجهه الى مستشفى الفرات (غربي العاصمة

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني، الاحد (1 آذار 2020)، بتقليص الدوام الرسمي في جميع دوائر الوزارة بمعدل 50% لمدة أسبوع.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير الثقافة والسياحة والاثار ع

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