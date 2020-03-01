المكلف بإدارة اتحاد الكرة يضع خارطة طريق لحكام الكرة

2020/03/01 | 13:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وجه المكلف بإدارة اتحاد الكرة احمد عباس اليوم الأحد، ( 1آذار 2020)، لجنة الحكام باتخاذ عدد التوجي...





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