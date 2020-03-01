بالوثيقة.. التربية النيابية ترفض مقترح إلغاء العلاوات والترفيعات الخاصة بالموظفين

2020/03/01 | 13:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس لجنة التربية النيابية، قصي الياسري، الاحد (01 آذار 2020)، رفضه مقترح وزارة المالية بشأن إلغاء العلاوات والترفيعات الخاصة بالموظفين، من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2020.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن رئيس اللجنة، تتضمن :"رفض اللجنة المقترح الصادر عن وزارة المالية بخصوص العلاوات والترفيعات الخاصة بموظفي الدولة في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020".

وتبين الوثيقة، أن "عجز الموازنة لا يجوز معالجته على حساب علاوات وترفيعات الموظفين كونها حقوق مكتسبة، وأن ذلك يعتبر مخالفاً لكل القوانين التي تعنى بشأن الوظيفة العامة".

وبحسب الوثيقة، فإنه "في حال تضمنت الموازنة الاتحادية لعام 2020 هذا الموضوع ستتخذ لجنة التربية النيابية كافة الاجراءات وفق السياقات الدستورية لمنع تمريره".

وكانت وزارة المالية ، قد اوصت في وقت سابق، بإيقاف العلاوات والترفيعات الخاصة بموظفي الدولة بقانون الموازنة الاتحادية لسنة 2020.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن وزارة المالية موجهة إلى الامانة العامة لرئاسة الوزراء، توصي بـ"تجميد جميع العلاوات والترفيعات في جميع مفاصل الدولة اعتبارا من 1/1/2020، البالغة أكثر من 10 مليار دينار ويتضمن ذلك في قانون مشروع الموازنة الاتحادية لسنة 2020".واظهرت الوثيقة أن "اي اجراء صدر او يصدر من اي جهة كانت سواء بالتعاقد او الاجراء اليوميين او الطوعيين يعتبر باطل ما لم يكن مغطى من مجلس الوزراء بقرار ويحال المتسببين بذلك إلى التحقيق وعدم شرعية ما ترتب الاجراء غير المغطى من اي التزامات على الدولة لعدم ادراج اي تخصيصات بشأنها ضمن مشروع القانون لسنة 2020".

ووجهت بـ "التوقف عن ترويج اي معاملة فصل سياسي او معاملة اعادة المفسوخة عقودهم في جميع مفاصل القوات الامنية والعسكرية وهيئة المنافذ الحدودية الذين شملوا باعادة المفسوخة عقودهم بعد انتهاء الفترة المحددة لاعادتهم في 31/1/2020، وكما يلي: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، جهاز مكافحة الإرهاب، جهاز الامن الوطني، هيئة المنافذ الحدودية، وهيئة الحشد الشعبي".

بغداد اليوم- بغداد

قضت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الاحد (01 آذار 2020)، بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق ارهابي ينتمي لتنظيم داعش، اقدم على حجز ومصادرة منازل في قاطع داقوق بمحافظة كركوك.

وقال مجلس القض

بغداد اليوم - بغداد

وجه محافظ بابل حسن منديل، الأحد (1 آذار 2020)، بإغلاق "المزارات الدينية" في المحافظة أمام الزائرين.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن " محافظ بابل حسن منديل، وجه، بإغلاق (المزارات الد

بغداد اليوم-بغداد

انسحب المتظاهرون المتواجدون في منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد، الاحد (01 اذار 2020)، الى ساحة التحرير حيث يتواجد المعتصمون في الساحة.





وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن المتظاهرين انسحبوا من منطقة العلاوي الى ساحة التحرير في مسيرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة.. التربية النيابية ترفض مقترح إلغاء العلاوات والترفيعات الخاصة بالموظفين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة.. التربية النيابية ترفض مقترح إلغاء العلاوات والترفيعات الخاصة بالموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).