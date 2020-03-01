محافظ بابل يوجه بإغلاق المزارات الدينية في المحافظة أمام الزائرين

2020/03/01 | 13:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ بابل حسن منديل، الأحد ، بإغلاق “المزارات الدينية” في المحافظة أمام الزائرين.وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقته وكالة صدى , إن ” محافظ بابل حسن منديل، وجه، بإغلاق (المزارات الدينية) امام الزائرين القادمين إلى المحافظة من جميع المدن العراقية لزيارة المراقد الدينية”.وأضاف أن “هذا الاجراء جاء حفاظاً على سلامة المواطنين،

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