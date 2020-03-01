الوطنية: لن نصوت للتشكيلة الوزارية لان طريقة اختياره هي ذات الطريقة التي تم فيها اختيار الحكومة المستقيلة

2020/03/01 | 13:29 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد رئيس كتلة الوطنية النيابية كاظم الشمري، يوم السبت، موقف الائتلاف الرافض لمنح الثقة لحكومة رئيس وزراء المكلف، فيما اكد ان الطريقة التي جاء بها هي ذات الطريقة التي تم […]

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