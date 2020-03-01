تفاصيل ايقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا

2020/03/01 | 13:29 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفير العراقي لدى تركيا حسن الجنابي: ابلغنا رسمياً بإيقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا حتى إشعار آخر الجنابي: سيسمح للطائرات العراقية بنقل المواطنين العراقيين من تركيا الى العراق ولن يسمح […]

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