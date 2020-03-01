صالح يبحث مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة توثيق جرائم داعش

2020/03/01 | 13:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المسؤول عن منع جرائم الإبادة الجماعية أداما ديانغ والوفد المرافق له.وقال بيان رئاسي، تلقته، العهد نيوز، اليوم الاحد، انه “جرى، خلال اللقاء، بحث الجهود الأممية في الحد من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية بحق المواطنين التي […]

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